Tivùsat: TV8 e Cielo non più visibili in SD, occhio ai decoder!

Dalla giornata di ieri, 2 Novembre 2020, i canali TV8 e Cielo saranno visibili solo in versione HD, e non potranno più essere seguiti dai dispositivi SD. Si tratta di un cambio importante, che potrebbe trarre di sorpresa molti.

Per poter seguire i canali TV8 HD e Cielo HD, disponibile rispettivamente alle posizioni 8 e 19, infatti, sarà necessario disporre di una cam o un decoder Tivùsat HD o 4K, mentre coloro che sono soliti guardarli da Sky non dovranno fare nulla in quanto i decoder in dotazione della Pay tv sono già compatibili.

Tivùsat si differenzia per l’assenza di qualsiasi abbonamento: non è infatti necessario effettuare alcuna sottoscrizione, ma basta semplicemente dotarsi di un apparecchio compatibile ed il gioco è fatto. Sia nella cam che nei decoder infatti è inclusa la tessera Tivùsat che dà accesso alla programmazione. E’ però chiaramente necessario disporre anche di una parabola orientata su Eutelsat per poter godere a pieno dell’esperienza di visione.

Ad inizio dicembre partirà lo switch al DVB-S2, che secondo alcune stime comporterà la sostituzione di 250mila decoder su tutto il territorio nazionale.

Nel frattempo, il mese di Novembre si è aperto con un cambio di numerazione per alcuni MUX e frequenze, che hanno necessitato una nuova risintoniziazione da parte degli utenti.