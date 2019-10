E' possibile far girare Doom sulla cassa di un McDonald ?

Torniamo in gran forma con la rubrica: tizi che sono riusciti a far girare Doom su oggetti impensabili e assolutamente non pensati per i videogiochi. A questo giro un tale è riuscito a far girare il classico sparatutto sulla cassa di un McDonald. Ormai non ci stupiamo nemmeno di più, resta solo da chiedersi quale sarà il prossimo oggetto.

Dietro il Doom da McDonald si nasconda Ryan Edgar, che ha condiviso il traguardo su Twitter. Edgar è riuscito a far girare il videogioco usando una chiavetta USB e ZDOOM, un port modernizzato che permette al classico Doom di girare sui computer moderni.

Come sottolinea TNW nel thread emerso su Twitter dopo che aveva condiviso una foto dimostrativa, ad un certo punto un tale ha chiesto al ragazzo dove si fosse procurato un registratore di cassa del McDonald, ma la risposta è stata piuttosto ambigua: "dal McDonald". Nel senso che l'ha rubato? Che è riuscito ad acquistarlo ad un'asta? È un dipendente o un manager della catena? Un gran mistero. Ma, ad ogni modo, GG per lui.

Ad oggi abbiamo visto Doom girare sugli schermi più impensabili, ad esempio un altro fan del gioco era riuscito a modificare la sua Porsche 911 per giocarci in giro per il mondo. Davvero non male.

C'è anche chi modifica gli altri giochi per renderli più Doom-like, è questo il caso della mod per Minecraft di cui vi abbiamo parlato ieri.