Il gruppo To the Stars Academy of Arts & Sciences afferma di avere un reperto alieno

L'ex cantante dei famosissimi Blink-182, Tom DeLonge, dopo aver lasciato la band nel 2017 ha intrapreso una strada decisamente particolare: si è messo a caccia di alieni. In particolare ha co-fondato un gruppo chiamato To the Stars Academy of Arts & Sciences con l'intento di riuscire a trovarli.

Recentemente il gruppo è stato intervistato dal noto giornale New York Times, che ha chiesto se il gruppo non avesse già individuato delle tracce aliene, se avesse ottenuto dei "campioni di materiale esotico dagli UFO". La risposta del portavoce è stata molto chiara: "Certamente". E fa già ridere così. Non è infatti chiaro di quali artefatti misteriosi il gruppo sia entrato in possesso, come, e se sono in qualche modo correlati ai tre video di "fenomeni aerei non identificati" che il gruppo ha ottenuto e che un portavoce della Marina ha recentemente rivelato essere legittimi. Ricordando che il fatto che i filmati siano reali non prova l'esistenza degli alieni.



Luis Elizondo, direttore della sicurezza globale e dei programmi speciali per il gruppo di DeLonge, parlando con il Times ha affermato: "Quello che abbiamo fatto è stato cercare di trovare le persone più qualificate presso le istituzioni più rispettabili con lo scopo di condurre analisi scientifiche. Le analisi scientifiche comprendono l'analisi fisica, l'analisi molecolare e chimica e infine l'analisi nucleare". Poi continua: "l'ultima cosa che vogliamo fare è saltare prematuramente a qualsiasi conclusione. Alla fine, i dati decideranno cosa è rilevante e cosa no."



Nonostante questa voglia di non saltare a conclusioni affrettate, affermano di aver trovato un reperto alieno. Un'affermazione che a noi sembra prematura, ma che rimane da provare, un passaggio non secondario. Fino ad ora, è soltanto pubblicità a basso costo. Intanto però, possiamo fantasticare su come sarà il nostro primo contatto con gli alieni.