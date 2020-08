La toccante storia di Hubert e Kalisa, morti l'uno affianco all'altro dopo anni insieme

Alcuni legami che riescono a creare gli animali ci stupiscono in modi inaspettati, poiché ci dimostrano che anche loro riescono a creare dei rapporti emotivi simili ai nostri. Un esempio viene dato dalla storia di Hubert e Kalisa, un'anziana coppia di leoni africani descritti dai guardiani dello zoo come "inseparabili".

Kalisa è nata il 26 dicembre 1998 al Woodland Park Zoo di Seattle. Hubert, invece, è nato il 7 febbraio 1999 al Lincoln Park Zoo di Chicago. Quando Hubert fu portato a Woodland Park, i due leoni divennero una coppia inseparabile. Sebbene fossero fieramente fedeli l'uno all'altro, per qualche motivo i due leoni non hanno mai prodotto cuccioli insieme (nonostante Hubert avesse avuto già 10 cuccioli prima di conoscere Kalisa).

Tuttavia, la mancanza di figli non ha diminuito la loro passione. Questa, purtroppo, non è una notizia felice, poiché la vita di Hubert e Kalisa è terminata insieme il 30 luglio 2020. Secondo un rapporto della CNN, lo zoo di Los Angeles ha deciso di eutanizzare la coppia di leoni a causa dei gravi problemi di salute presenti nei due felini.

"Non puoi pensare a Hubert senza pensare alla sua compagna, Kalisa; sono stati una coppia inseparabile per anni", afferma Alisa Behar, curatrice di mammiferi allo zoo di Los Angeles. "Devo lodare il nostro personale veterinario e di cura degli animali per la grande cura che hanno dato a questa coppia, che ha vissuto più a lungo della maggior parte dei leoni". Al momento della loro morte, entrambi i leoni avevano 21 anni, una longevità incredibile per queste creature che, tenuti in cattività, sopravvivono mediamente fino a 17 anni.

"Mentre è davvero straziante dover dire addio a questa coppia iconica, possiamo consolarci nel sapere che ci hanno lasciato insieme".