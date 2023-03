Toccare oggetti in realtà virtuale? La novità di Meta per lasciarvi a bocca aperta

Mentre Meta taglia il prezzo di Quest Pro, l'azienda di Menlo Park è sempre più concentrata nel migliorare e innovare l'esperienza in realtà virtuale e mista di utenti e appassionati di tali tecnologie.

Già su Oculus Quest 2 era previsto, per esempio, un sistema per il tracciamento delle mani in una fase embrionale, che nel tempo è progressivamente diventato più preciso e affidabile anche se limitato nelle funzioni.

Ebbene, proprio verso la fine di febbraio 2023 Mark Zuckerberg in persona ha mostrato un nuovo hands tracking per Meta Quest Pro che sembra portare al livello successivo proprio questa tecnologia, rendendola ancora più fluida e affidabile, al punto da poterlo sfruttare per effettuare swipe e scroll in tempo reale sulle schermate del visore dell'azienda, sia in Mixed Reality che in VR vera e propria.



La feature può essere utilizzata a partire dall'aggiornamento v50 e la trovate nelle funzioni sperimentali. Molto interessante, in particolare, l'idea di poter digitare senza una vera tastiera o di navigare sul web come su un tablet.

È abbastanza chiaro che Zuckerberg e soci credano fortemente in questo mondo e gli sforzi del gruppo Meta sono evidenti, sia in chiave di miglioramento del software con feature e migliorie gratuite per tutti e a lungo termine (Oculus Quest 2, per esempio, è stato a lungo supportato e migliorato nel corso degli anni, rendendolo un visore profondamente mutato rispetto alle prime versioni del suo OS), ma anche nella sua proposta commerciale, con un portfolio di visori più ampio e stratificato e con offerte standalone per più fasce di prezzo per venire incontro a tutte le tipologie di utente.