Togliere un artista da Spotify? L'opzione che potreste non aver visto

È risaputo che per un ampio numero di persone la musica rappresenti un po' la "colonna sonora" della vita, accompagnando sia i momenti più memorabili che quelli meno positivi. In questo contesto, il diffondersi dello streaming e dei "consigli automatici" in termini di brani da ascoltare potrebbe potenzialmente dare luogo a qualche "grattacapo".

Infatti, un utente potrebbe potenzialmente imbattersi nei brani di un determinato artista, che magari per la persona all'ascolto possono riportare alla mente momenti passati non proprio idilliaci. Questo potrebbe dunque "rovinare un po' il mood" della giornata, ma c'è un modo per prevenire situazioni simili.

Potreste infatti non saperlo, ma Spotify permette di bloccare la musica che non è di proprio gusto. Capite bene che questo tipo di funzionalità potrebbe risultare utile in un contesto come quello descritto, in cui magari ciò che ricorda il passato è uno specifico artista (si pensi, ad esempio, a uno di quei contesti in cui la propria/il proprio ex era solita/solito ascoltare quasi esclusivamente un determinato cantante).

In ogni caso, ciò che potete effettuare per prevenire futuri scenari di questo tipo è avviare l'applicazione ufficiale di Spotify sul vostro dispositivo di fiducia, cercare l'artista coinvolto e accedere alla relativa pagina. Una volta fatto questo, ciò che vi basterà fare è premere sull'icona dei tre puntini, selezionando poi l'opzione "Non riprodurre i contenuti di questo artista". Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il tutto si può effettuare anche nel caso abbiate a disposizione il piano gratuito di Spotify.