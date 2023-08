Togliere l'audio da TikTok? C'è l'opzione per aprirlo senza

Dopo avervi spiegato come montare rapidamente video per TikTok, è giunto il momento di tornare ad approfondire il popolare social network. Infatti, non esattamente tutti potrebbero essere a conoscenza di una rapida opzione che consente di mutare l'app all'apertura, senza dover gestire manualmente il volume.

A tal proposito, per far scendere il volume a zero quando si apre l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili di TikTok, ciò che potreste voler far è innanzitutto spostarvi nella scheda "Profilo", presente in basso a destra. Dopodiché, vi basterà fare tap sull'icona delle tre righe, collocata questa volta in alto a destra, per poter premere successivamente sulla voce "Impostazioni e privacy".

È qui che troverete l'area "Contenuto e Schermo", in cui ci sarà anche la scheda "Riproduzione". Una volta entrati in quest'ultima, noterete dunque l'esistenza di due opzioni che potrebbero tornarvi utili per lasciare gestire in automatico all'applicazione il volume. Quella più interessante è "Apri TikTok in modalità silenziosa", in quanto in questo modo, come spiegato dalla stessa piattaforma, "i video saranno silenziati in maniera predefinita" quando si apre TikTok.

In basso c'è poi l'opzione "Regolazione automatica del volume", che potrebbe eventualmente interessarvi se volete invece che l'app mantenga il volume su livelli non troppo elevati all'apertura, senza andare a influire sul volume dello smartphone. Insomma, le possibilità per mutare TikTok non mancano di certo e adesso sapete come gestire il tutto in automatico. Per il resto, rimanendo nell'ambito del popolare social network, potrebbe interessarvi sapere che ora TikTok ha il suo talent musicale.