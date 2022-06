Si può togliere la muffa dagli alimenti e mangiarli? Sfatiamo un mito

Nonostante si ritenga da sempre che sia sufficiente tagliare la parte di un alimento con muffa, per poter mangiare "in sicurezza" tutto il resto, forse non è proprio la scelta più saggia da fare. Scopriamo insieme il perché.

Secondo la dottoressa Emma Davies, scrittrice scientifica ed editrice con un dottorato di ricerca in chimica degli alimenti presso l'Università di Leeds, eliminare dagli alimenti la parte con la muffa non la elimina totalmente.

Esistono vari tipi di muffe che possono crescere sul cibo, più o meno nocive per l'essere umano come ad esempio: il Pennicillium, il Botrytis o l'Aspergillus. Sono funghi ed alcuni producono sostanze velenose chiamate micotossine. Sono state identificate diverse centinaia di micotossine ma circa una dozzina hanno ripercussioni sulla salute causando, tremori, debolezza muscolare, febbre e vomito.

Crescono su cibi umidi e morbidi come le pesche, e tendono a diffondersi molto rapidamente in alimenti porosi come il pane, andando a creare una vera e propria "rete" (utilizzata anche dai ricercatori in ambito astronomico) totalmente invisibile all'occhio umano. Ecco perché è sempre consigliabile non mangiare cibi che presentano muffa.

Ciò nonostante ci sono naturalmente alcune eccezioni. Infatti tutti i cibi "progettati" per essere consumati con la muffa come i formaggi (gorgonzola), non sono assolutamente nocivi per l'uomo. Inoltre tagliando abbastanza in profondità, è possibile rimuoverla in sicurezza dai cibi duri e consistenti come carote, zucche, verdure varie o salumi.

