ToiletPaper e Samsung annunciano la gamma di cover per i pieghevoli Galaxy Z

Nella serata di ieri a Milano si è tenuto l’evento in cui è stata annunciata la partnership tra ToiletPaper e Samsung per il lancio di una nuova gamma di cover per gli smartphone pieghevoli del colosso asiatico, il Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4.

Siamo stati presenti all’evento, ed abbiamo avuto modo di vedere da vicino l’esclusiva gamma di cover per i due foldable. Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, si tratta di cover dal design particolare, in grado di saltare immediatamente all’occhio e che conferisce ai device ancora più personalità.

In calce potete trovare una selezione di fotografie scattate dal nostro Riccardo Arioli Ruelli all’evento.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la recensione del Samsung Galaxy Z Fold4 a cura di Alessio Ferraiuolo, oltre che la recensione del Galaxy Z Flip4 firmata da Andrea Zanettin.