Tokamak Energy ha compiuto un passo avanti nella tecnologia di fusione nucleare

Tokamak Energy, una società specializzata nello sviluppo di tecnologie per la fusione nucleare, ha recentemente annunciato la bontà del suo sistema elettronico di potenza criogenica per il funzionamento ad alta efficienza dei magneti superconduttori.

Secondo i rapporti ufficiali, i test della nuova elettronica di potenza hanno mostrato un'efficienza doppia rispetto ai sistemi precedenti. “Abbiamo inventato un nuovo tipo di alimentatore criogenico basato sui più recenti dispositivi elettronici di potenza che risulta essere altamente efficiente alle basse temperature. Ciò significa che abbiamo il potenziale per ridurre il capitale criogenico e i costi di gestione per i magneti HTS del 50% o più. Questo nuovo approccio fornirà significativi risparmi sui costi, contribuendo alla diffusione dell'energia da fusione nucleare a livello commerciale", ha affermato Chris Kelsall, CEO di Tokamak Energy.

L’obbiettivo dell'azienda è quello di sviluppare uno strumento per generare energia in maniera quasi illimitata, utilizzando una combinazione di tokamak sferici e magneti superconduttori ad alta temperatura (HTS). L'utilizzo di questi speciali magnati è correlato alla necessità di concentrare e isolare il plasma all’interno dei reattori di fusione, al fine di raggiungere le incredibili temperature necessarie per l’innesco del processo di fusione nucleare. In questo senso risulta interessante il nuovo e incredibile record raggiunto dalla Corea. Il raffreddamento criogenico è uno dei numerosi problemi energetici per un tale sistema, da qui l'attenzione a renderlo il più efficiente possibile dal punto di vista energetico. Questo nuovo approccio utilizza un convertitore di potenza ad alta efficienza all'interno di un criostato a vuoto.

Secondo la società il loro sistema di alimentazione a fusione dovrebbe essere in grado di produrre 500 MW di calore o 150 MW di elettricità. Un valore sufficiente per riscaldare il plasma all'interno del reattore a temperature di 100 milioni di gradi Celsius. Garantendo al contempo le caratteristiche fondamentali per una diffusione commerciale di questo sistema. "Se si raggiungerà questo obbiettivo Tokamak Energy sarà il primo sviluppatore commerciale di fusione a raggiungere questo traguardo chiave in un plasma controllato", ha affermato Kelsall. "Tuttavia, crediamo anche che ci siano altri ingredienti chiave che sono essenziali per raggiungere la fusione commerciale".

L’attuale prototipo di reattore a fusione nucleare di Tokamak Energy, che prende il nome di “ST40”, non è stato ancora in grado di raggiungere temperature di questo valore. Tuttavia, è riuscito a raggiungere i 15 milioni di gradi Celsius nel suo primo anno di funzionamento. La svolta osservata nei test dei suoi magneti dovrebbe, afferma la società, consentire al reattore ST40 di superare le forze repulsive tra gli ioni di deuterio e trizio, avvicinandoli abbastanza da fondersi.

Questo risultato lo renderebbe il primo reattore a fusione, finanziato da privati, ​​a raggiungere le temperature richieste per la fusione nucleare in modo sostenibile. A tal proposito, Kelsall ha affermato:” Le applicazioni sviluppate nel settore della fusione presenteranno sostanziali opportunità di crossover in diversi settori, tra cui l'aerospaziale, l'industria e l'assistenza sanitaria. Il 2022 vedrà i settori pubblico e privato continuare a lavorare a stretto contatto, per capitalizzare le immense opportunità offerte dalla fusione. Questo è di buon auspicio per il futuro”. Questa ricerca è ricollegabile al progetto SPARC, che potrebbe rendere la fusione nucleare già realtà nel 2025.