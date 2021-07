Tokyo 2020, il robot di Toyota non sbaglia un canestro a basket: eccolo all'opera

Mentre continuano le imprese degli atleti a Tokyo 2020, la scena nell'intervallo della partita di basket tra Stati Uniti e Francia se l'è presa CUE, un robot creato da Toyota che è diventato la star of the match dopo che nell'intervallo ha messo a segno una serie di canestri perfetti sia da due che tre punti.

Come mostriamo nel video presente in calce e proveniente da Twitter, CUE ha inanellato la streak in maniera completamente automatica e senza avvalersi dell'aiuto di nessuno. I canestri sono stati accompagnati dallo stupore e dagli applausi dei pochi presenti, oltre che dai commentatori.

La prima versione di CUE è stata creata nel 2018, mentre nel 2019 è stata lanciata la terza versione, CUE3, che è entrata nei libri di storia grazie al Guinness World Record per i canestri in successione: 2.020 in 6 ore e 35 minuti, numeri che farebbero impallidire anche il miglior LeBron James del nuovo Space Jam 2.

Toyota non ha chiarito se la versione attuale, che veste una canotta dalle Olimpiadi con il numero 95, sia rinnovata a livello tecnico oppure no.

La scelta del nome CUE non è casuale, tanto meno della numerazione: in Giapponese infatti il numero 9 si pronuncia in maniera simile a "CUE", e probabilmente il numero successivo si riferisce al modello di produzione.