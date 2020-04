Tomanowos: il meteorite con la storia più bella di tutti

Una delle storie più affascinanti legata ad un meteorite riguarda sicuramente Tomanowos, che significa "visitatore dal cielo" nella lingua ormai estinta della tribù indiana dei Clackamas. La roccia di 15 tonnellate fu trovata vicino al fiume Willamette e negli anni fu protagonista di una serie di cause legali.

Circa 4.5 miliardi di anni fa, Tomanowos faceva parte del nucleo di un protopianeta, dove si accumulano metalli più pesanti come ferro e nichel. Qualche tempo dopo, questo protopianeta deve essersi scontrato con un altro corpo planetario, mandando nello spazio questo meteorite e un numero enorme di altri pezzi rocciosi.

I successivi impatti per miliardi di anni alla fine spinsero Tomanowos attraverso la Terra, che entrò nella nostra atmosfera circa 17.000 anni fa, e atterrò su una calotta di ghiaccio in Canada. Lo scontro creò una delle più grandi inondazioni mai documentate: le inondazioni di Missoula. Intrappolato nel ghiaccio e trasportato lungo il fiume dall'alluvione, il meteorite attraversò diversi stati. Diverse migliaia di anni dopo, i Clackamas arrivarono in Oregon e scoprirono il meteorite.

Tuttavia, nel 1902 la pietra spaziale conobbe l'avarizia umana, quando un uomo dell'Oregon di nome Ellis Hughes spostò segretamente la roccia di ferro nella sua terra e la rivendicò come sua proprietà. Tuttavia, il legittimo proprietario del meteorite si rivelò essere la Oregon Iron and Steel Company, che possedeva la terra dove Hughes aveva trovato il meteorite e fece causa all'uomo.

La compagnia vinse la causa nel 1905 e, un anno più tardi, diedero Tomanowos all'American Museum of Natural History di New York. Ad oggi, la pietra può essere vista nella mostra Hall of the Universe del museo. Nel 2019, inoltre, diversi frammenti tenuti separatamente furono restituiti ai discendenti della tribù Clackamas.