In una tomba egizia di 5.000 anni fa è stato trovato qualcosa di unico

Gli archeologi hanno fatto una scoperta sorprendente nella tomba della regina della Prima Dinastia, Meret-Neith. Immersi nel silenzio sacro di questo luogo di riposo, sono stati ritrovati centinaia di grandi giare di vino, alcune delle quali ancora sigillate, testimoni di un'epoca lontana.

Questi reperti non sono solo un tesoro archeologico, ma anche una chiara testimonianza dell'importanza e del potere di Meret-Neith, che potrebbe essere stata la prima faraona d'Egitto. Sebbene la sua esatta posizione rimanga avvolta nel mistero, gli indizi raccolti suggeriscono che fosse una figura di grande rilievo, forse addirittura la donna più potente del suo tempo.

La tomba di Meret-Neith, situata tra le ultime dimore dei faraoni maschi, si distingue per le sue dimensioni e la ricchezza dei manufatti in essa contenuti. Un team internazionale di archeologi, guidato da Christiana Köhler dell'Università di Vienna e in collaborazione con il Ministero Egiziano del Turismo e delle Antichità, sta attualmente lavorando per svelare ulteriori dettagli di questo monumento funebre.

Oltre alle giare di vino, che contenevano semi d'uva e resti del prezioso nettare, sono state scoperte iscrizioni che attribuiscono a Meret-Neith la responsabilità di importanti uffici, come il tesoro reale. Grazie alle nuove tecnologie archeologiche, è stato possibile comprendere meglio come fu costruito il monumento funebre.

L'analisi ha rivelato che non fu eretto in una sola fase, ma in diverse tappe nel corso del tempo. Ciò suggerisce che i 41 cortigiani e servitori sepolti con la regina non furono sacrificati ritualmente, ma forse sepolti con lei come segno di onore, dopo aver vissuto le loro vite.