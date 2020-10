Una tomba siberiana contiene i resti di una donna guerriera e grandi scorte d'armi

In Siberia è stata portata alla luce una tomba di 2.500 anni che contiene i resti di quattro persone (un uomo, una donna, un bambino e una donna più anziana) dell'antica cultura di Tagar e una scorta incredibile di armi.

La cultura Tagar, una parte delle civiltà di guerrieri nomadi che vivevano in quella che oggi è la Siberia meridionale, spesso seppelliva i suoi morti con versioni in miniatura di oggetti della vita reale, probabilmente a simboleggiare i beni che pensavano fossero necessari nell'aldilà. In questo caso, però, i defunti sono stati sepolti con oggetti a grandezza naturale.

I resti dell'uomo e della donna, che probabilmente morirono tra i 30 e i 40 anni, furono adagiati sulla schiena. L'uomo aveva due set di armi - due pugnali di bronzo e due asce -, mentre la donna ne aveva uno, un'accetta o un'ascia da battaglia e può essere considerata un'altra scoperta insolita. Il popolo di questa cultura spesso seppellivano le loro donne con armi, ma erano solitamente armi a lungo raggio, come punte di freccia.

"Nella sepoltura sono stati trovati anche i resti di un neonato, di non più di un mese, ma frammenti del suo scheletro sono stati sparsi per tutta la tomba, probabilmente a causa dell'attività dei roditori", ha dichiarato l'antropologa Olga Batanina. Ai piedi dell'uomo e della donna giacevano i resti di una donna anziana di circa 60 anni. Accanto a lei, gli archeologi hanno trovato un piccolo vaso di ceramica e un pettine con denti rotti.

Non è chiaro il livello di parentela di queste persone, ma un'analisi del DNA imminente potrebbe rivelare il loro possibili legami.