Tombe della Cina vecchie di 800 anni rivelano grandi dettagli di una dinastia passata

Gli archeologi hanno portato alla luce un tesoro sepolto dal tempo: tre tombe sfarzose risalenti a 800 anni fa, custodi dei resti di quelle che si ritiene siano le élite della Grande Dinastia Jin, o Jurchen Jin. Questa dinastia, che estese il suo dominio nel nord della Cina dal 1115 al 1234, fu fondata da un popolo non cinese, i Jurchen.

La scoperta, avvenuta nella città di Changzhi, nella provincia di Shanxi, solleva un velo su un periodo storico in cui diverse culture convivevano sotto il regno Jurchen Jin. Le tombe, scoperte durante operazioni di salvataggio in un distretto della città nel novembre 2023, pur avendo subito danni da saccheggi nel corso dei secoli, si sono conservate relativamente bene, rivelando agli occhi dei ricercatori affreschi murali, decorazioni, iscrizioni ed epitaffi che raccontano storie di persone, eventi, storia e geografia dell'epoca.

Due delle tombe si distinguono per archi, porte, finestre, figure e motivi floreali, insieme a iscrizioni che forniscono dettagliate informazioni sulle epoche in cui furono edificate. La terza tomba, invece, presenta uno stile pittorico nettamente diverso, con pareti che imitano strutture in legno e rappresentazioni di flora e fauna in colori vivaci, suggerendo l'esistenza di influenze culturali disparate.

Queste tombe non solo gettano luce sulla complessa tessitura sociale e culturale sotto la dinastia Jurchen Jin, ma sfidano anche la narrazione ufficiale cinese che cerca di incorporare storie non cinesi nella propria identità culturale, in un tentativo di legittimare il territorio della Repubblica Popolare Cinese oggi.

