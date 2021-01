Tombe dei giganti: una maestosa attrattiva sarda che pone le sue radici nell'età nuragica

Le Tombe dei giganti, o in lingua sarda "Tumbas de is gigantes", sono degli imponenti monumenti megalitici e originari dell'Età nuragica (1800 a.C.-101 a.C.). Presenti in tutta la Sardegna, queste tombe collettive rientravano a far parte di un curioso antico culto che non discriminava nessuno di fronte alla morte.

Prima di iniziare il nostro discorso su queste maestose costruzioni in pietra, è necessario porsi una domanda: Chi erano i Nuraghi?.

La civiltà nuragica nacque in Sardegna in piena età del Bronzo, intorno al 1800 a.C. Non comparve dal nulla, bensì la sua affermazione nell'isola fu determinata da una graduale evoluzione di culture neolitiche già esistenti.

Questa particolare popolazione dalla storia millenaria non è mai rimasta immobile. I Nuraghi, grazie ai continui scambi culturali e commerciali con le altre civiltà mediterranee, riuscirono a crescere su tutti i fronti, da quello politico sino a quello culturale. La loro ricchezza era talmente nota, che divenne una sorta di mito per gli antichi storici greci, che vedevano nella Sardegna un luogo di libera fioritura intellettuale e colma di raffinate strutture architettoniche (e non solo).

Il termine "nurago", per intendere la popolazione, deriva proprio dai "nuraghi", cioè costruzioni megalitiche a forma di cono senza punta. Come si evince, quindi, quest'antica civiltà era più che capace di utilizzare grandi massi di pietra e trasformarli in strutture rare da trovare in un qualsiasi altro territorio poco sviluppato.

Da questa incredibile capacità tecnologica nacquero le "tombe dei giganti" - delle strutture a base rettangolare (ma con la forma finale semicircolare) ed erette con grossi blocchi di pietra impiantati nel terreno.

Inizialmente le tecniche per costruirle erano molto complesse, ma gradualmente si cominciò ad utilizzare lo stesso metodo che si usava per creare i nuraghi. Lo scopo era andare a ricreare una pianta che assumesse, più o meno, la forma del volto di un toro.

Secondo i più recenti studi, la funzionalità di queste particolari sepolture era probabilmente legata da un culto particolare: quello della dea Madre (o Grande Madre) e del dio Toro (Babai). Da quest'ultimo potrebbe derivare la ripresa dall'immagine del toro nella pianta della struttura.

Bisogna considerare, inoltre, che la religione aveva un ruolo fondamentale nella civiltà nuragica, al punto che le fonti antiche ci parlano di un vero e proprio sistema teocratico, dove il governo era guidato da profeti dei vari culti nell'isola.

Ad ogni modo, le tombe dei giganti erano luoghi di sepoltura collettivi, sparsi per tutta l'isola sarda. Lì si andavano a riunire i vari membri delle tribù pe per commemorare tutti i morti - senza alcuna distinzione di classe sociale o genere. Di questi venivano sepolte, direttamente sotto le grandi pietre esterne, solo le ossa - perché i corpi probabilmente venivano, precedentemente, scarnificati.

Se si va a scavare più in fondo, però, sorge spontaneo chiedersi perché costruire delle tombe così immense, al punto da essere definite, sin dal passato, di proprietà di possibili giganti? Le ipotesi sono diverse: alcuni studiosi sostengono che rappresentassero dei semplici luoghi di rito (un po' come Stonehenge); altri che fossero dei limes artificiali per ostacolare le invasioni esterne; altri ancora si sono buttati nel mondo della cosmologia.

Quale sia la risposta più adatta alla domanda non è certo. Si sa solamente che intorno al 1150 a.C. i nuraghi iniziarono a seppellire e commemorare il loro morti in dei tumuli più "privati", portando le "tombe dei giganti" a scomparire gradualmente nel paesaggistico scenario dell'antica Sardegna.