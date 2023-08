Ecco tutte le tombe di grandi personaggi storici ancora da trovare

Conosciamo la storia passata di molti uomini e sovrani, ma paradossalmente non conosciamo il luogo del loro riposo eterno. Questi sepolcri perduti, che hanno resistito alla prova del tempo, rappresentano enigmi affascinanti che gli archeologi sono ansiosi di risolvere.

Prendiamo ad esempio Alessandro Magno, il giovane re macedone che ha conquistato gran parte del mondo antico; nonostante la sua grandezza, il luogo esatto della sua tomba rimane sconosciuto. E che dire di Gengis Khan, il temuto leader mongolo il cui impero si estendeva dalla Cina all'Ucraina? Anche la sua tomba è ancora da scoprire, nonostante le leggende che circondano la sua morte e sepoltura.

Non sono solo i conquistatori a sfuggire alla nostra comprensione. Cleopatra, l'ultima regina d'Egitto, e il suo amante Marco Antonio, nonostante la loro fama e il loro amore tumultuoso, riposano in un luogo ancora ignoto. E poi c'è Attila, il temuto leader degli Unni, la cui tomba, si dice, sia stata nascosta con grande cura per proteggere le ricchezze al suo interno.

Anche le tombe di faraoni come Khufu e Amenhotep I, nonostante le grandiose piramidi e templi costruiti in loro onore, rimangono avvolte nel mistero. E non dimentichiamoci delle figure storiche più vicine a noi nel tempo. Boudicca, la regina guerriera che ha sfidato l'Impero Romano, potrebbe essere sepolta sotto le strade di Londra. E poi c'è il caso di Richard III, il cui luogo di sepoltura è rimasto un mistero per secoli, fino alla sua scoperta sorprendente sotto un parcheggio a Leicester.

Chissà quale sarà la prossima.