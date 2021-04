Le tombe con trappole mortali esistono davvero? Ecco la risposta

Tutti gli amanti dei film o dei videogame di avventura avranno sicuramente visto e affrontato la classica scena della "tomba piena di trappole". Viene da pensare: ma esistono nella realtà luoghi del genere? A malincuore dobbiamo dirvi di no. Non esistono - almeno per adesso - tombe disseminate di trappole per far fuori i malintenzionati. O almeno...

Ci sono state alcune scoperte piuttosto interessanti, in alcune tombe antiche, che probabilmente avrebbero potuto scoraggiare i ladri. Stiamo parlando, ad esempio, del Mausoleo del Primo Imperatore Qin, contenente il corpo di Qin Shi Huang (il primo imperatore della Cina), è una delle tombe più famose al mondo in cui è possibile trovare il famosissimo "esercito di terracotta".

Questo luogo è ancora avvolto nel mistero perché è difficile da scavare a causa di alte concentrazioni di mercurio nel mausoleo (no, non il pianeta, ma il metallo). Qin Shi Huang credeva che il mercurio potesse conferire l'immortalità, e come tale avrebbe creato un fossato di metallo tossico per circondare la sua tomba. Le storie raccontano, infatti, di un sistema di "fiumi e laghi" che circondano la tomba, così da impedire l'ingresso a coloro che vogliono disturbare il riposo dell'imperatore.

Tuttavia, gli esperti suggeriscono semplicemente che gli alti livelli di mercurio provengano dall'inquinamento industriale dell'area. Non solo: secondo le leggende, a proteggere la tomba c'è anche un sistema di trappole formato da balestre automatiche, pronte a colpire tutti gli intrusi. C'è da dire, però, che fino ad oggi non sono mai state trovate e potrebbero essere delle "semplici" storie.

Altri esempi per scoraggiare eventuali ladri sono visibili anche nelle piramidi e nella tomba della regina Maya Lady Ix Tz'akbu Ajaw. Nel primo caso, gli egizi erano soliti a costruire esche e falsi muri all'interno delle piramidi per far confondere i malintenzionati; mentre nel secondo caso all'interno della tomba della regina le ossa e i gioielli erano ricoperte da una sostanza tossica, il solfuro di mercurio.