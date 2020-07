Tomorrowland e Lollapalooza diventano concerti online, il secondo è gratis

Tomorrowland e Lollapalooza sono due dei festival più popolari al mondo. Il primo si basa sulla musica elettronica, mentre il secondo ospita principalmente esponenti dei generi alternative rock, rap e punk. Quest'anno entrambi gli eventi, che sono soliti raccogliere molte persone, non si possono tenere fisicamente. Tuttavia, c'è una soluzione.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, alla fine si è deciso di svolgere comunque l'edizione 2020 di questi festival, "trasformandoli" in eventi online. Il Tomorrowland di quest'anno si è già tenuto negli scorsi giorni, ma se volete rivederlo potete trovare alcuni "momenti salienti" direttamente sul profilo Instagram ufficiale del festival. Ad esempio, in calce alla notizia c'è l'esibizione di Katy Perry. Se vi siete persi l'evento, potrete recuperarlo dalle ore 17:00 italiane del 29 luglio 2020 alle ore 17:00 del 12 agosto 2020 sul sito ufficiale di Tomorrowland. Tuttavia, per vedere la replica completa è necessario acquistare un biglietto, che costa 12,50 euro.

Se avete invece intenzione di "immergervi virtualmente" in un festival musicale ma non volete spendere alcunché, dovete sapere che l'edizione 2020 del Lollapalooza verrà trasmessa gratuitamente su YouTube, tramite questo profilo ufficiale. Ci saranno quattro giorni di musica, dalla mezzanotte del 30 luglio fino al 2 agosto 2020. Tra i partecipanti troviamo Paul McCartney, Chance the Rapper e Metallica. Per la lineup completa e per maggiori informazioni in merito alle iniziative benefiche legate all'evento, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Lollapalooza.