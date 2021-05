Tonfo delle criptovalute: il mercato brucia 275 miliardi in 24 ore, il Bitcoin perde il 9%

Domenica di forti vendite per il mercato delle criptovalute. Complessivamente, in meno di 24 ore, le monete virtuali hanno bruciato la bellezza di 275 miliardi di Dollari, e da molti quanto avvenuto nelle passate ore è già stato etichettato come una delle più classiche correzioni.

Il solo Bitcoin ha perso 100 miliardi di Dollari nella giornata di ieri, scivolando sotto i 44mila Dollari di valore: nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 44.644,12 Dollari, il 9,25% rispetto ad ieri. Probabilmente questo è legato anche alla decisione di Elon Musk di fare marcia indietro e quindi di non accettarlo più come metodo di pagamento per le Tesla. Nella giornata di ieri è andato oltre e non si è fermato: in risposta ad un utente, infatti, ha affermato che nel corso dell'ultimo trimestre potrebbe abbandonare completamente la criptovaluta in quanto "altamente centralizzata e con la maggioranza controllata da una mancata di società di mining".

A perdere però sono state anche le altcoin, che complessivamente hanno bruciato 175 miliardi di Dollari: Ethereum ha perso il 12,46%, il che ha portato le perdite settimanali al 20% dopo un rally che è durato qualche settimana, è scivolato in quinta posizione Dogecoin, nonostante alcuni tweet di Elon Musk. L'unica altcoin che ha mantenuto il valore è stata Cardano, che ha ridotto le perdite al di sotto del 7%.