Le tonnellate di acqua contenute negli asteroidi potrebbero alimentare i veicoli spaziali

Gli asteroidi saranno i futuri bersagli delle missioni spaziali, sopratutto quelle legate all'esplorazione mineraria. Oltre ai minerali però, queste pietre potrebbero contenere qualcosa, per certi versi, di ancora più prezioso: l'acqua.

Secondo un recente studio, ci sono circa 1.000 asteroidi ricchi di acqua vicino al nostro pianeta. Addirittura più facili da raggiungere rispetto alla superficie della Luna (il lander della missione indiana Chandrayaan-2 ne sa qualcosa).

Complessivamente, l'acqua bloccata in questi asteroidi dovrebbe essere sufficiente per riempire circa 320.000 piscine olimpioniche, più della quantità di acqua nascosta al buio dei poli lunari, afferma lo studio.

Gli asteroidi hanno meno gravità rispetto alla Terra o alla Luna. Questa caratteristica rende più facile l'atterraggio e la partenza di un ipotetico mezzo spaziale. La difficoltà sta nel riuscire a capire come estrarre l'acqua da queste rocce, così da utilizzare il prezioso liquido come "combustibile" per viaggiare nello spazio.

Ciò potrebbe rendere possibile far rifornire i satelliti creati dell'uomo direttamente nello spazio. "Se fosse possibile stabilire una tale linea di approvvigionamento, ciò potrebbe rendere molto redditizio l'estrazione dagli asteroidi", afferma Andrew Rivkin, un ricercatore della Johns Hopkins University e autore dello studio.

In confronto alla Luna, atterrare su un asteroide è molto meno dispendioso in termini di carburante, e lo stesso vale per il decollo. "Gli asteroidi più lontani dalla Terra rispetto alla Luna possono essere raggiunti con meno carburante", ha affermato infine Rivkin.

Sicuramente un'alternativa da non sottovalutare per i futuri viaggi di esplorazione spaziale.