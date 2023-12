Tonnellate di pesci morti si riversano sulle coste giapponesi. Fukushima non c'entra

Circa 1.200 tonnellate di pesci morti, tra cui sardine e sgombri, sono stati trovati lungo la costa della città di Hakodate, nell'isola settentrionale del Giappone, a partire dal 7 dicembre. Un altro grande accumulo è stato scoperto circa 900 chilometri più a sud, nel porto di pesca di Nakiri, nella parte centrale del Giappone, il 13 dicembre.

Gli scienziati dell'Hokkaido Research Organization hanno spiegato che morti di massa come queste possono verificarsi a causa di cambiamenti improvvisi della temperatura dell'acqua o quando i banchi di pesci fuggono da delfini e altri predatori.

Tuttavia, la causa esatta dietro queste morti insolite rimane poco chiara. Nonostante le speculazioni iniziali, le autorità giapponesi hanno escluso che l'incidente sia collegato al rilascio di acqua trattata dalla centrale nucleare di Fukushima nell'Oceano Pacifico, un piano controverso - per il pubblico, non per la scienza - iniziato ad agosto.

Hanno sottolineato che non sono state rilevate anomalie nei risultati dei sondaggi sull'acqua e hanno espresso preoccupazione per la diffusione di informazioni non basate su prove scientifiche. Il piano di scarico delle acque reflue di Fukushima ha suscitato preoccupazioni sia in Giappone che all'estero, con critiche da parte di Cina e Corea del Sud e accuse da parte di Greenpeace di utilizzare l'Oceano Pacifico come discarica.

Tuttavia, l'acqua è stata trattata e diluita a tal punto che i suoi livelli sono ben al di sotto dei limiti normativi imposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In termini di isotopi radioattivi, sarebbe tecnicamente sicuro bere l'acqua, nonostante sia acqua di mare salata.

Per placare le paure, il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha persino mangiato del sashimi preparato con pesci pescati al largo della costa di Fukushima, in un gesto simbolico per dimostrare la sicurezza dell'acqua.