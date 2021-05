Tonnellate di pesci morti si sono riversate in un villaggio libanese

Sulle rive di un lago sul fiume Litani in Libano si sono riversate tonnellate di pesce morto, in quello che la gente del posto ha descritto fin da subito come un disastro ambientale imputato all'inquinamento. Il pesce - secondo quanto riporta Reuters - aveva un insopportabile odore pungente.

"Il pesce ha iniziato a galleggiare e in quantità anormali ... È inaccettabile", afferma Ahmad Askar, un attivista locale. L'autorità fluviale ha anche aggiunto che il pesce trasportava un virus e che la pesca lungo tutto il Litani andrebbe evitata a causa di "un disastro aggravato che minaccia la salute pubblica". Un duro colpo per l'economia del luogo.

Almeno 40 tonnellate sono state trovate morte in pochi giorni, un numero che Askar e i pescatori di Qaraoun hanno descritto come senza precedenti. L'inquinamento ha provocato dal 2018 il divieto di pesca nel bacino artificiale, creato nel 1959 con una grande diga per la raccolta dell'acqua per l'energia idroelettrica e l'irrigazione.



Attualmente i disastri ecologici sono l'ultima cosa di cui il Libano ha bisogno perché soffre di un allarmante collasso finanziario a causa delle conseguenze dell'esplosione che ha devastato il porto di Beirut lo scorso agosto. Non si tratta di un caso isolato purtroppo: lo scorso ottobre, la regione della Kamchatka orientale della Russia ha riferito che dozzine di animali del Mar Morto si sono lavati su una spiaggia dall'Oceano Pacifico.