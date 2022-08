Tonnellate di pesci trovati morti in un fiume in Polonia ma la causa rimane un mistero

Sulle rive del fiume Oder, che attraversa la Germania e la Polonia, nelle ultime settimane sono state trovate tonnellate di pesci deceduti misteriosamente. Le autorità non hanno ancora fornito alcuna informazione su questo disastro, mentre i residenti della zona lungo il corso d'acqua sono invitati a stare lontano.

Questo è un disastro ambientale in piena regola e gli esperti avvertono che ci vorranno anni prima che il fiume si riprenda (una situazione simile a quella di un fiume della Francia). Nel frattempo le speculazioni sullo scarico illegale di sostanze chimiche si intensificano. Alla fine di luglio, infatti, i pescatori hanno segnalato masse di pesci morti vicino alla città di Olawa.

Da quel momento in poi la situazione è degenerata sempre di più, con numerosi pesci morti trovati nel fiume in punti diversi. "Tutti inizialmente pensavano che fosse un problema locale" afferma il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, ma "la portata del disastro è molto ampia [forse a causa di] enormi quantità di rifiuti chimici scaricati illegalmente."

Attualmente è stata anche offerta una ricompensa di 220.000 euro a chiunque aiuti a rintracciare i responsabili dell'inquinamento. Morawiecki ha perfino licenziato il capo dell'autorità nazionale polacca per la gestione delle acque, Przemyslaw Daca, e il capo dell'ispettorato ambientale generale Michal Mistrzak per non aver agito in tempo e ha assegnato dei soldati per aiutare a ripulire e raccogliere i pesci morti dal fiume.

Dei funzionari tedeschi hanno invece segnalato che la Polonia non ha rispettato un trattato internazionale non informandoli immediatamente della possibile contaminazione del fiume. Mentre il ministero dell'Ambiente dello stato tedesco del Brandeburgo, dopo aver analizzato l'acqua, ha trovato una sostanza sconosciuta e altamente tossica nel fiume Oder.

Non si sa con certezza la causa di questa moria dei pesci, che si è verificata anche in Libano qualche tempo fa, e attualmente i funzionari di più paesi stanno cercando i responsabili.