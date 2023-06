Tony Fadell, il papà di iPod, contro Vision Pro: 'Apple è alla frutta'

Continuano ad emergere reazioni sul nuovo visore Apple Vision Pro presentato dalla società americana qualche giorno fa. Tra i più scettici c’è il papà di iPad, Tony Fadell, che attraverso il proprio account ufficiale Twitter non le ha certo mandate a dire.

Pur definendo “Vision Pro di Apple un Tour de Force tecnologico, con un hardware davvero impressionante”, l’ex dirigente Apple osserva che “con le app consumer ed il marketing per 3500 Dollari ed una batteria che dura 2 ore, Apple ha davvero saltato lo squalo”. L’espressione “saltato lo squalo” è puramente inglese/americana, ed in italiano può essere tradotta in “essere alla frutta”. L’espressione, come spiegato da Wikipedia, è generalmente usato in ambito cinematografico o televisivo e deve le sue origini ad Happy Days: attualmente viene utilizzato per descrivere qualcosa che una volta raggiunto l’apice di popolarità o qualità si avvia verso il decadimento.

In risposta ad un altro utente che si era detto d’accordo con la sua visione delle cose, Fadell spiega che “le app ed il discorso di marketing sono orribili, anche se Vision Pro dovesse offrire una durata della batteria di 24 ore. Non stiamo parlando di un antidolorifico. Le piattaforme non diventano prodotti utili. I prodotti utili diventano piattaforme”.

Alcuni hanno suggerito ad Apple come l’app Gravity Sketch possa essere utile per Vision Pro, Fadell a riguardo afferma che “Gravity Sketch sarebbe un’app perfetta per Vision Pro di Apple. Prevedo che Apple riavvierà il suo intero approccio di marketing entro i prossimi 18-24 mesi”. Secondo lui, Vision Pro “è uno strumento creativo ad uso episodico per professionisti, non un dispositivo consumer, specialmente a 3500 o 1000 Dollari”.