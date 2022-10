Tony Fadell promuove il caricatore unico e bacchetta Apple: 'guadagna col programma MFi'

Il via libera del Parlamento Europeo al caricatore unico per i dispositivi d’elettronica di piccole e medie dimensioni continua ad essere al centro delle discussioni. Alla lunga lista di reazioni si è aggiunta anche quella di Tony Fadell, da tutti noto come il papà dell’iPod.

Parlando su Twitter con alcuni utenti, si è detto d’accordo con la scelta dell’Unione Europea di imporre alle società il caricatore unico, Apple inclusa. L’ex vicepresidente del colosso di Cupertino ha anche dato una sua visione ed ha spiegato che l’Europa ha preso questa decisione solo perchè Apple ha una posizione di monopolio, motivo per cui si è resa necessaria una regolamentazione e standardizzazione per favorire i consumatori, in quanto non sempre le aziende sono interessate al bene della società.

Secondo Fadell, costringere Apple a cambiare il connettore dell’iPhone “è molto più semplice di avviare un processo legale per posizione monopolistica”, ed ha riconosciuto che alla sua ex società non piacciono attori terzi che gli dicono cosa fare, e “questo lo dice una persona che ha realizzato il connettore a 30 pin”.

Fadell si è anche detto d’accordo con quanto affermato da uno dei suoi follower, che gli aveva fatto notare come Apple guadagni “molti soldi” con il programma Made for iPhone/iPad (MFi) di accessori certificati.