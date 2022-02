Tony Hawk ha lanciato una collezione di NFT, ma i suoi fan non l'hanno presa bene

Dopo aver scoperto il nome dei creatori delle NFT BAYC, o Bored Ape Yacht Club, passiamo a parlare di una collezione che sul nome del suo creatore basa tutto il proprio marketing: parliamo della serie di NFT "Last Trick" di Tony Hawk, che è costata all'imprenditore e skateboarder diverse critiche da parte dei fan.

Tony Hawk ha annunciato la sua collezione il 16 dicembre, ma pare che gli NFT "Last Trick" saranno messi in commercio solo a partire dal prossimo mese. Tuttavia, in attesa di sapere se la serie sarà un successo o meno, i fan della leggenda dello skateboard sono insorti sui social network contro il progetto.

Attualmente, il progetto "Last Trick" è una collezione di 16.600 NFT, ciascuno composto da un'animazione "celebrativa" di un trick eseguibile con lo skateboard. Tra gli altri, Tony Hawk ha inserito nella collezione anche la rotazione da 900° che lo ha reso famoso nel 1999, e che probabilmente avrà un valore decisamente più alto rispetto agli altri token.

In parallelo, i "Last Trick" celebrano la carriera di Tony Hawk, che è divenuto una vera celebrità quando, sempre nel 1999, la prima Playstation, il Nintendo 64 e il Dreamcast di SEGA hanno accolto Tony Hawk's Pro Skater, il primo gioco dell'iconica serie di skating game incentrata proprio su Tony Hawk. Tra l'altro, di recente è uscito anche l'ottimo Tony Hawk's Pro Skater 1+2, remake dei primi due capitoli della storica serie disponibile su tutte le principali console.

Tornando agli NFT, non ci sono motivi apparenti per le critiche dei fan di Tony Hawk: la collezione infatti sembra essere di buona qualità, mentre anche la comunicazione ad essa relativa è stata trasparente. Probabilmente, molti amanti dello skateboarder americano sono ancora dubbiosi circa gli NFT, che d'altro canto proprio negli scorsi giorni sono stati messi sotto accusa dal Tesoro americano, che ha accusato gli NFT di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.