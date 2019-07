I Tool annunciano l'arrivo su Spotify ed Apple Music dell'intera discografia

Adesso è ufficiale: i Tool sono in arrivo su Spotify ed Apple Music. Dopo la creazione del profilo Spotify di qualche mese fa, la band Maynard James Keenan ha annunciato tramite il proprio account ufficiale Instagram l'imminente debutto dell'intera discografia sulle principali piattaforme di streaming musicale.

L'arrivo era nell'aria da tempo, e rappresenta una notizia a lungo attesa da parte dei fan del gruppo di Los Angeles, che era l'ultimo baluardo della musica internazionale a non aver abbracciato i nuovi sistemi di fruizione della musica.

La pubblicazione dell'intero catalogo musicale, da Undertow a 10.000 Days, passando per Aenima e Lateralus, è prevista per venerdì 2 Agosto, e sarà seguita il 30 del prossimo mese da "Fear Inoculum", l'attesissimo quinto lavoro che è stato annunciato la scorsa settimana e che dovrebbe arrivare dopo anni di attesa, rinvii e rumor che avevano quasi fatto perdere le speranze ai fan.

Insomma, è un periodo di grande fermento per i fan di Tool, che finalmente potranno ascoltare i capolavori del gruppo che di recente ha fatto tappa anche in Italia sulle piattaforme di streaming, senza passare per metodi alternativi.

