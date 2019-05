I Tool pronti ad approdare su Spotify: c'è già il profilo ufficiale

Tra i grandi assenti di Spotify non figura solo Lucio Battisti, che aveva fatto la sua comparsa qualche mese fa sulla popolare piattaforma di streaming musicale, ma anche i Tool, il popolare gruppo metal americano che sta preparando il nuovo album.

E se dal fronte Battisti almeno al momento non sembrano esserci spiragli, dai Tool arriva un'importante apertura.

La band a quanto pare avrebbe cambiato la propria posizione nei confronti delle nuove tecnologie musicali, ed a conferma di ciò arriva la notizia dell'apertura del profilo ufficiale dei Tool su Spotify. Al momento non è stato annunciato nulla dalla band, ed infatti digitando "Tool" nell'apposito campo di ricerca e cliccando sul primo risultato, si viene reindirizzati ad una pagina praticamente vuota, in cui non è presente nessuna traccia del gruppo.

Lo stesso però riguarda anche Apple Music: il profilo è praticamente identico, con le stesse foto e la stessa biografia, ma anche qui le canzoni non sono presenti.

Probabile che il debutto avvenga in concomitanza con il lancio del nuovo album. Non sappiamo al momento quali siano gli accordi stretti con Apple Music e Spotify da parte dei manager della band, ma già in passato si era parlato di alcune trattative tra le parti per far cadere l'ultimo taboo del mercato dello streaming.