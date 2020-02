La Top 10 di Netflix è attiva in Italia: ecco dove trovarla

Dopo l'inizio del rollout avvenuto nella giornata di ieri 24 febbraio 2020, la funzionalità Top 10 di Netflix è disponibile anche in Italia. Tuttavia, al momento è un po' "nascosta" e quindi alcuni utenti non stanno riuscendo a trovare queste informazioni. Non preoccupatevi: vi spieghiamo subito come fare.

Ebbene, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia, attualmente nel nostro Paese la riga legata alla Top 10 è visibile tramite il sito Web ufficiale di Netflix. Vi basta semplicemente collegarvi a quest'ultimo mediante un qualsiasi browser, premere sul pulsante "Accedi" presente in alto a destra, effettuare il login con il vostro account e scorrere la pagina fino a quando non vi imbattete nella scheda "Top 10 in Italia oggi".

Per quanto riguarda invece l'applicazione per smartphone, al momento sembra che la riga non sia ancora comparsa. Tuttavia, Netflix ha già implementato i bollini "Top 10" e quindi è possibile orientarsi nella classifica accedendo alle schede dei vari film e serie TV e leggendo le indicazioni. Per farvi un esempio concreto, oggi 25 febbraio 2020 nella scheda del film "Arrivano i prof" è presente l'avviso "Oggi al n° 5 in Italia".

Per chi non lo sapesse, la classifica coinvolta include i 10 film e serie TV più visti su Netflix in Italia nella giornata odierna. Questo significa che l'azienda di Reed Hastings aggiorna ogni 24 ore la classifica, in modo da consentire alle persone di comprendere al meglio quali sono in contenuti più visti in Italia nel momento attuale.