Il top ASUS, lo Zenbook Pro 15 OLED torna al MINIMO STORICO su Amazon

Meno di 1250€ per un computer portatile così è praticamente impossibile spenderli. Eppure, oggi, ASUS fa il miracolo e ci regala, di nuovo, un minimo storico eccezionale. Parliamo dell'ottimo ASUS Zenbook Pro 15 OLED.

A spingere le prestazioni di questo dispositivo un display meraviglioso dotato di tecnologia OLED da ben 15.6", touch; in altre parole, meglio di così è molto difficile trovare, soprattutto a questa cifra. Sarà un piacere godersi film, serie TV e perché no del sano gaming attraverso questo pannello, tra i top di gamma della categoria. Ci troviamo dinnanzi ad una macchina che non sfigurerebbe neanche di fronte ai migliori portatili da gaming provati nel 2023. Sotto il cofano il cuore pulsante del dispositivo è un AMD Ryzen 7 5800H, corredato da ben 16 GB di RAM e 512 GB di SSD PClE. Niente di più, niente di meno: un corredo da fare invidia anche alle build più performanti!VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Dulcis in fundo la scheda grafica, che risponde al nome di NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, a cui vengono dedicati ben 4 GB di memoria GDDR6. Davvero niente male come caratteristiche tecniche, quanto basta per far girare gli ultimi tripla A a dettagli alti. Il modello è oggi protagonista di uno sconto che taglia il 26% dal prezzo di listino, che ricordiamo essere 1699€. Oggi, con meno di 1250€ potrete portarvi a casa un ultra book adatto ad ogni esigenza. Un'occasione da cogliere al volo, soprattutto perché si tratta di una offerta a tempo.

