Top di gamma Android con Snapdragon 888 a confronto. È il miglior processore?

E' lo Snapdragon 888 di Qualcomm il miglior processore attualmente disponibile per gli smartphone? Ne abbiamo parlato in un nuovo video pubblicato sulle nostre pagine, in cui mettiamo a confronto le prestazioni di diversi smartphone basati sull'SoC del popolare produttore.

Nel filmato, che trovate come sempre in apertura, proponiamo un paragone tra diversi smartphone dotati dello Snapdragon 888: siamo partiti dal nuovo ASUS ROG Phone 5 di cui abbiamo avuto modo di discutere ampiamente su queste pagine, per arrivare al nuovo Oppo Find X3 Pro.

E', secondo voi, lo Snapdragon 888 il miglior processore di cellulari? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti della notizia.

Ricordiamo, per completezza, che su queste pagine è disponibile la nostra recensione del ROG Phone 5, oltre che ovviamente la recensione dell'Oppo Find X3 Pro.