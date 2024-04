Le top di gamma Bose protagoniste di un'OFFERTA INCREDIBILE su Amazon

La scelta delle migliori cuffie over-ear per rapporto qualità-prezzo si fa di anno in anno sempre più difficile. Tra i protagonisti ritroviamo Bose, marchio longevo e tra i leader incontrastati del settore. Oggi prendiamo in esame le loro ultime regine, le QuietComfort di nuova generazione, in sconto come mai prima d'ora su Amazon.

Il taglio di prezzo è di 150€ dai 400€ circa a cui vengono proposte sullo store. Un'occasione d'oro per chiunque sia alla ricerca di un device affidabile, dotato di tecnologia di ultima generazione e di un design al passo con i tempi. Non manca l'ovvia ANC, acronimo di active-noise-cancelling, per eliminare fedelmente tutti i rumori provenienti dall'esterno durante l'ascolto di musica o la riproduzione di podcast. Recentemente vi abbiamo parlato delle sorelle minori, gli auricolari Bose QuietComfort Earbuds, protagoniste della nostra recensione.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Non da meno la batteria, che promette 24 ore di ascolto. Un risultato davvero incredibile e difficilmente eguagliabile se prendiamo in esame i diretti competitor del marchio e i relativi modelli di punta. Ovviamente il comfort è un altro aspetto fondamentale nel bilancio della scelta di un paio di cuffie over-ear. Le Bose QuietComfort sono probabilmente il miglior modello sul mercato da questo punto di vista, con cuscinetti morbidi per avvolgere delicatamente le orecchie senza appensantirle anche durante le sessioni più lunghe.

