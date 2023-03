Top di gamma Xiaomi del 2021 scontato del 44% su Amazon Italia

Non ci sono solamente smartphone OnePlus in offerta su Amazon. Infatti, in un periodo come questo, per qualcuno potrebbe risultare interessante anche dare un'occhiata a un flagship Android di qualche anno fa. Non sembra dunque un caso che ad attirare l'attenzione ci stia pensando un'offerta su un top di gamma Xiaomi del 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del popolare portale e-commerce, Xiaomi 11T Pro viene ora proposto a un prezzo pari a 372 euro tramite rivenditori su Amazon. Stando a quanto si può leggere su quest'ultimo sito Web, precedentemente il prezzo dello smartphone era di 668,03 euro.

Questo significa che risulta possibile usufruire di uno sconto del 44%, ovvero, a conti fatti, il risparmio è di 296,03 euro. La colorazione coinvolta è quella Meteorite Gray, mentre non mancano 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Certo, non si tratta del più recente dei top di gamma usciti sul mercato, considerata anche la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 888, ma per qualcuno potrebbe trattarsi di un'occasione potenzialmente interessante.

Tra le caratteristiche dello smartphone, che al lancio nel 2021 costava 699,90 euro, troviamo infatti anche una ricarica rapida a 120W, giusto per fare un esempio. Per il resto, se volete approfondire ulteriormente il dispositivo coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di Xiaomi 11T Pro (pubblicata a settembre 2021).