Top Gun Maverick: cosa succederebbe davvero uscendo da un jet a una velocità di 10 Mach?

Hollywood è Hollywood, lo sappiamo bene. Negli anni siamo stati abituati a molte assurdità cinematografiche, talmente irreali che molti di voi non si saranno sicuramente accorti che la scena dove Tom Cruise si espelle a una velocità di 10 Mach dal prototipo del jet ipersonico Darkstar in Top Gun: Maverick è praticamente impossibile.

Cosa succederebbe davvero uscendo da un jet a una velocità di 10 Mach, ovvero 10 volte la velocità del suono? A una velocità di 12.348 chilometri all'ora si morirebbe all'instante, così come afferma anche l'astrofisico e presentatore Neil DeGrasse Tyson: "A quella velocità dell'aria, il suo corpo sarebbe schiacciato come quando si schiaccia un verme".

Oltre a ciò, anche se gli scienziati volessero provare a fare un esperimento del genere, attualmente nessun jet al mondo è in grado di arrivare a una velocità del genere. L'esercito degli Stati Uniti - così come gli altri eserciti del mondo - non ha un aereo in grado di viaggiare 10 volte più del suono (almeno, per quanto ne sappiamo).

L'aereo militare più veloce al mondo è ad oggi il Lockheed SR-71 "Blackbird", in grado di salire a un'altezza di 25.000 metri da terra e arrivare a poco più di Mach 3 (pensate che a "soli" 1.7 Mach questo jet fa Londra-New York in tre ore). Contrariamente a quello che si potrebbe pensare non è l'espulsione a uccidere, poiché l'atmosfera estremamente sottile a cui sta operando un jet ipersonico permette probabilmente di sopravvivere, il problema è ritornare sulla terraferma.

Per tornare illesi si dovrebbe resistere al calore generato dal rientro. Senza le dovute precauzioni - come ad esempio la tuta di Felix Baumgartner che ha stabilito un record mondiale nel 2012 quando si è lanciato da quasi 40.000 metri - ci sarebbero poche chance di mettere i piedi per terra.