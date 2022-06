Top Gun: Maverick, il DarkStar esiste davvero? Rimarrai stupito

Se non avete visto Top Gun: Maverick non potrete capire quello di cui stiamo parlando all'interno di questa notizia, ma fortunatamente per voi non c'è alcun pericolo di spoiler e, forse, riusciremo anche a convincervi a vedere questo ottimo sequel del film di Tom Cruise.

All'interno dell'opera è possibile osservare degli aerei da combattimento realmente esistiti. Fa eccezione il DarkStar, un prototipo che viene provato dal protagonista all'inizio del lungometraggio. Alcuni fan pensavano si trattasse del leggendario Lockheed SR-71, anche noto come Blackbird, o del suo "erede" SR-72.

Nonostante il DarkStar sia un velivolo di fantasia, a crearlo non sono stati dei tecnici degli effetti speciali che non conoscono nulla sui jet di combattimento, ma nientemeno che la Skunk Works, la divisione dedicata ai velivoli sperimentali di Lockheed Martin.

Le capacità che mostra l'aereo all'interno del film, tuttavia, non sono per nulla impossibili.

Secondo quanto riferito, infatti, l'SR-72 - l'erede del Blackbird - è attualmente in lavorazione e farà il suo primo volo nel 2025. Il jet dovrebbe raggiungere una velocità di Mach 6, ovvero sei volte più veloce del suono, e avrà sicuramente delle somiglianze con il DarkStar... con un'unica differenza: l'SR-72 dovrebbe essere un aereo senza pilota.

Non ditelo al tenente Pete "Maverick" Mitchell.