Top Seller Comet, ultimi giorni: sconti anche oltre il 50% solo online

Non ci sono solamente le offerte di Trony sul mondo tech, in quanto anche le altre catene che operano sul territorio nostrano stanno lanciando molteplici iniziative promozionali. Tra queste, troviamo sconti anche oltre il 50% da Comet.

In particolare, l'iniziativa "Top Seller", che rimarrà attiva solamente online fino al 10 ottobre 2022 (dunque avrete relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire delle offerte), mette in sconto parecchie tipologie di prodotti, da televisori a smartphone, passando per elettrodomestici, auricolari e molto altro.

Potete approfondire al meglio l'iniziativa mediante il portale ufficiale di Comet, ma in questa sede effettuiamo un rapido "riassunto" in merito a quanto finito al centro delle promozioni. A tal proposito, non manca uno sconto su iPhone 13 da 128GB, che adesso viene proposto a un costo di 779 euro (al posto di 939 euro, possibile risparmio del 17%).

C'è poi un'offerta del 52,2% sulla lavatrice LG F4WV312S0E, che viene ora venduta a un prezzo pari a 525 euro (anziché i precedenti 1.099 euro). Inoltre, non manca uno sconto del 46,7% sul televisore Samsung UE55AU7170UXZT, proposto adesso a 399 euro (al posto di 749 euro). Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Comet in questi giorni, così da approfondire le altre offerte disponibili.