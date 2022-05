I topi di città non sono portatori di malattie più degli altri animali: lo studio

I topi sono stati visti come sporchi propagatori di malattie almeno dal tempo della peste, ma una nuova ricerca mostra che i roditori, e altri animali che vivono in città, hanno meno probabilità di causare la prossima pandemia di quanto si pensasse in precedenza.

I ricercatori della Georgetown University di Washington DC hanno studiato i dati su circa 3.000 mammiferi, aspettandosi di scoprire che coloro che vivono in ambienti urbani ospitavano più virus che potevano entrare in contatto con gli esseri umani, perché erano in così stretto contatto.

Quando i ricercatori hanno corretto questo enorme pregiudizio, sono rimasti sorpresi di scoprire che i ratti non rappresentavano una minaccia maggiore di veicolazione di malattie rispetto ad altri animali. Tuttavia, "non è ancora una buona idea avvicinarsi troppo alla fauna selvatica urbana", ha affermato Greg Albery, un ecologista delle malattie che ha guidato lo studio pubblicato lunedì sulla rivista Nature Ecology & Evolution.

"È improbabile che questi animali urbani siano la fonte della prossima 'Malattia X', ma sono ancora spesso una fonte di malattie importanti ben note", ha detto all'AFP, facendo l'esempio della leptospirosi, una malattia batterica comunemente diffusa dai topi.

​La minaccia di un altro obiettivo comune del disprezzo della città - il piccione - è stata "quasi certamente" esagerata anche a causa del pregiudizio della ricerca, ha affermato. Poiché studiamo gli animali che vivono nelle città da così tanto tempo, "sappiamo così tanto sui loro parassiti che sono diventati relativamente pochi gli sconosciuti; la fauna selvatica rurale è molto più incerta ed è più probabile che ci fornisca la prossima ‘grande minaccia’".

