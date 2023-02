Ai topi piace davvero il formaggio o è solo una diceria? Saperlo non vi piacerà

La cultura pop ci ha praticamente inculcato che i topi sono ghiotti di formaggio, ma è davvero così? Effettivamente chi ha problemi di roditori in casa vede la loro presenza ovunque e in qualsiasi cibo, ma allora perché si dice che siano pazzi per questo alimento?

La risposta vi farà rimanere delusi. Innanzitutto dovete sapere che i topi sono un gruppo eterogeneo composto da diversi generi, ma quello che conosciamo al meglio è sicuramente è il topo domestico (Mus musculus)... che possono raggiungere una vita molto lunga.

"Un topo domestico mangerà praticamente tutto ciò che si trova nelle vicinanze", afferma Megan Phifer-Rixey, biologa evoluzionista della Drexel University di Filadelfia. Ciò potrebbe includere cereali, insetti, spazzatura e anche formaggio se presente, ma questo non è affatto il cibo preferito di un topo.

Il vero cibo amato da queste creature è invece il burro di arachidi. "Hanno un buon senso dell'olfatto e ha un odore piuttosto forte, oltre avere un sacco grassi, che i topi amano", continua l'esperta. Il burro di arachidi, pensate, è consigliato anche da molti disinfestatori e specialisti del controllo dei parassiti come esca per topi insieme alla pancetta.

Allora da dove viene la leggenda in questione? Una teoria non dimostrata afferma che le persone una volta tenevano il formaggio su scaffali aperti, al contrario di altri alimenti conservati in barattoli o appesi al soffitto, e poiché era facile da raggiungere, spesso si vedevano i topi cibarsene. Per quanto riguarda l'origine, potrebbe risalire a centinaia o migliaia di anni fa: persino il filosofo romano Lucius Annaeus Seneca, vissuto nel I secolo d.C., sembrava dare per scontato che i roditori amassero il formaggio.

Purtroppo non è così. A proposito, perché gli esperimenti si fanno sempre sui topi?