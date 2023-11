I topi possono immaginare di visitare dei luoghi che non esistono

Anche i ratti si rivelano viaggiatori silenziosi di mondi immaginari, capaci di navigare attraverso spazi virtuali con la sola forza del pensiero... un po' come gli esseri umani. Una scoperta che sfida le nostre concezioni di memoria e immaginazione e che potrebbe riscrivere ciò che sappiamo sulla cognizione animale.

In un recente studio, i ricercatori hanno osservato come i ratti, dotati di neuroni specializzati noti come "cellule di luogo" all'interno dell'ippocampo, il centro nevralgico della memoria e dell'immaginazione, siano in grado di creare mappe cognitive, modelli mentali di ambienti precedentemente esplorati che possono essere richiamati e ripercorsi nella loro immaginazione, permettendo loro di trasportarsi in luoghi lontani senza muovere il corpo (ma è vero che amano il formaggio?).

Attraverso un'interfaccia cervello-macchina che decodifica i modelli di attività dell'ippocampo, i ratti sono stati posti su tapis roulant sferici, traducendo i loro movimenti in un ambiente virtuale a 360 gradi visualizzato su uno schermo, e, mentre imparavano a navigare in questo regno digitale in cerca di una ricompensa, il decoder interpretava come i modelli di fuoco dell'ippocampo si traducessero in movimento attraverso l'ambiente.

Con l'interfaccia adeguatamente addestrata, i ricercatori hanno disattivato i tapis roulant, permettendo ai ratti di viaggiare attraverso i loro dintorni virtuali e ottenere la loro ricompensa usando solo i loro pensieri, dimostrando così la capacità di attivare la rappresentazione di luoghi nell'ambiente senza visitarli fisicamente. Questa capacità di immaginare si è estesa anche al compito di raccogliere e spostare mentalmente un oggetto all'interno di questo terreno mentale, un'attività che i ricercatori hanno soprannominato il "compito Jedi", e ancora una volta, gli animali non hanno avuto problemi a immaginare se stessi nel ricollocare l'oggetto.

La sorprendente conclusione di tutto ciò è che i ratti sembrano esercitare lo stesso controllo di precisione sulla loro attività ippocampale come gli esseri umani, sostenendo particolari modelli di attività neuronale per molti secondi, permettendo loro di mantenere i loro pensieri su una data località per un periodo di tempo realistico, una scoperta che ha stupito i ricercatori per la durata e la precisione con cui i ratti sono stati in grado di pensare a quel luogo, e nessun altro, sfidando la nostra nozione, forse ingenua, della loro durata dell'attenzione.

A proposito, ma perché gli esperimenti si fanno sempre sui topi?