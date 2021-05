Mai più topi o ratti in giardino, un metodo ecologico viene in nostro aiuto

Per molti possedere un giardino, o comunque poterne godere, è quasi sempre fonte di gioia e relax, davvero un piccolo angolo di paradiso dove disconnetersi dal mondo e ricaricarsi. Tuttavia non è sempre facile mantenerlo in buone condizioni e protetto da ospiti indesiderati.

Roditori ed altre creature infatti, possono causare danni significativi, anche più di insetti, parassiti o piante infestanti, ma a cui si continua a dare ancora poca attenzione. Come poter quindi allontanare queste creature? E come capire quando sono presenti?

I roditori spesso vivono sotto cumuli di compost e aiuole, tra prati o piantagioni ornamentali, e piccole aperture nelle case consento loro, specialmente a topi e ratti, di cercare rifugio nei freddi mesi invernali. La scomparsa di piante, la presenza di tunnel e cumuli di terra possono essere chiari esempi di animali infestanti.

Negli ultimi anni, sono nate soluzioni eco-compatibili che possono aiutare a prevenire il problema, senza dover ricorrere a metodiche costose, invadenti e spesso distruttive. Ci sono diverse piante infatti, che negli ultimi tempi hanno dimostrato grandi capacità di repulsione ed allontanamento dei roditori in questione, mantenendo anche esteticamente bello il giardino.

Bucaneve e narcisi, affidabili e molto amati, sono resistenti ai parassiti e animali infestanti, l'aglio delle vigne e l'aconito invernale hanno un odore ed un sapore caratteristico capace di respingere scoiattoli, tassi ed altri roditori, senza contare menta, canfora ed assenzio che tengono abilmente lontani topi e ratti. Uno splendido metodo ecologico per ottenere comunque il massimo beneficio.