Topi trasparenti per migliori terapie del cancro (non è uno scherzo)

Grazie ad una squadra di scienziati dell'Helmholtz Munich, dell'Ospedale Universitario LMU e dell'Università Ludwig-Maximilians di Monaco, si sta lavorando a un nuovo metodo di scansione che promette di rendere i modelli di topo ancor più utili nella sperimentazione farmacologica.

Si chiama wildDISCO ed è un approccio mai visto prima. I ricercatori utilizzano una combinazione di sostanze chimiche per rimuovere il pigmento dai tessuti del topo, rendendoli trasparenti, come il vetro biologico. In seconda istanza, viene somministrato al topo un pacchetto di anticorpi standard marcati con fluorocromi. Questi sono facilmente rilevabili tramite scansione e, successivamente, possono esser riassemblati in una mappa tridimensionale. Una tale chiarezza degli esiti degli esami potrebbe avere un impatto significativo sulle diagnosi e il trattamento di condizioni particolari, come il cancro.

Scansioni come la risonanza magnetica o la tomografia ad emissione di positroni (PET), sono efficaci in caso di tumori di grosse dimensioni; tuttavia, fanno fatica ad individuare quelli più piccoli, come quelli che possono rimanere a seguito della rimozione dei corpi più voluminosi.

wildDisco è in grado di identificare anche i gruppi più piccoli di cellule tumorali. Grazie a siffatta precisione, gli scienziati sarebbero in grado di migliorare la specificità dei farmaci e di comprendere meglio la diffusione del cancro. Tuttavia, al momento, wildDISCO può essere utilizzato solo su topi morti.

Lo studio è stato pubblicato su Nature Biotechnology.