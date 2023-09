Da Tor Vergata scoperto un esopianeta più denso dell'acciaio

Un team di ricerca guidato dagli scienziati dell'Università di Tor Vergata ha scoperto un incredibile esopianeta grande come Nettuno ma circa quattro volte più pesante. Si chiama Toi-1853b e, in base alle stime dei ricercatori, avrebbe una densità superiore a quella dell’acciaio.

Situato a 545 anni luce, Toi-1853b è stato inizialmente identificato usando il satellite Nasa Tess, che ha rivelato le diminuzioni di luce periodiche della sua stella prodotte dal passaggio del pianeta. La misura della sua massa e densità sono state possibili grazie ad osservazioni spettroscopiche ottenute con lo spettrografo Harps-N e al Telescopio Nazionale Galileo (Tng), che si trova sull’isola di La Palma nelle Canarie.

L’origine di questo pianeta è ancora avvolta nel mistero, ma i ricercatori hanno qualche ipotesi. Luigi Mancini, secondo autore dello studio ha affermato: "Simulazioni numeriche ci suggeriscono che la sua origine possa essere dovuta a scontri fra protopianeti massicci nel disco proto-stellare originario. Tali scontri potrebbero aver rimosso quasi tutta l’atmosfera del pianeta, il che ne spiegherebbe le dimensioni ridotte e la grande densità, come se fosse rimasto solo il nucleo nudo del pianeta"

Una teoria alternativa prevede che questo pianeta potrebbe essere stato originariamente un gigante gassoso con un’orbita molto ellittica. L’interazione gravitazionale con altri pianeti avrebbe poi portato Toi-1853b a compiere dei passaggi molto ravvicinati alla sua stella, che gli avrebbe fatto perdere i suoi strati atmosferici esterni. Questo potrebbe spiegare anche perché Toi-1853b si trova nel cosiddetto "deserto dei Nettuniani", un intervallo di distanza da una stella in cui non i pianeti delle dimensioni di Nettuno sono estremamente rari.

Aldo Bonomo, ricercatore presso l’Inaf di Torino e co-autore dell’articolo ha affermato che "al momento, non riusciamo a distinguere quale dei due scenari di formazione sia quello più plausibile, ma continueremo ad osservare questo pianeta per capirlo. Non possiamo neanche escludere che studi teorici successivi, a partire da questa eccezionale scoperta, possano portare a nuovi modelli di formazione per i pianeti nettuniani".