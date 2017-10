Torino abbraccia la realtà virtuale: presentata la prima applicazione

Il comune di Torino e TIM hanno presentato oggi, in occasione della manifestazione View Conference 2017, la soluzione di realtà virtuale su rete mobile, prima concreta applicazione del progetto “Torino 5G”.

Le caratteristiche di questa nuova tecnologia e le sue possibili applicazioni in ambito cittadino sono state illustrate dall’Assessora all’Innovazione della Città di Torino, Paola Pisano, e da Gabriele Elia, Responsabile Technological Trends & Future Center in TIM.

Nel corso della View Conference 2017 i visitatori possono infatti sperimentare una visita virtuale delle sale del Parlamento Subalpino del Museo del Risorgimento e delle Gallerie Pietro Micca, attraverso l’utilizzo di occhiali VR, che sono state ricostruite per l’occasione. In questi ambienti i visitatori possono incontrare e interagire con una guida reale del museo ed esplorare aree espositive attualmente non accessibili al pubblico, sperimentando in questo modo la capacità della virtual reality in modalità totalmente immersiva.

La virtual reality rappresenta uno degli ambiti applicativi che possono essere rafforzati e potenziati dall’impiego delle reti 5G sul cui sviluppo il Comune di Torino e TIM stanno collaborando a seguito dell’accordo siglato lo scorso marzo. Si tratta di uno scenario applicativo che, già oggi, vede un grande impiego su molti settori e che necessita di reti molto capaci e a bassa latenza per consentire una totale immersività dell’utente. Il potenziale indotto legato alle tecnologie di virtualizzazione può ampliare l’attrattività della città da parte di turisti, start up e studi creativi locali rappresentando un importante veicolo per la comunicazione delle offerte culturali di un territorio, così come previsto anche all’interno del Piano Strategico del Turismo proposto da MIBAC.

Attraverso questa nuova iniziativa, Torino si conferma essere la città più attiva dal punto di vista delle nuove tecnologie, dopo aver ottenuto il titolo di "città più social d'Italia".