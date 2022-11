Torna il buono Amazon in regalo con Very Mobile, per nuovi numeri e portabilità

Giusto dopo avere trattato le offerte Iliad di inizio novembre 2022, dall’operatore virtuale Very Mobile arriva una grande notizia per i consumatori: il ritorno del buono Amazon in regalo effettuando la portabilità o attivando una nuova scheda. Da oggi, 7 novembre, al 28 del mese i nuovi clienti potranno ottenere 10 euro da usare su Amazon.

La iniziativa promozionale in questione è già stata proposta dal secondo brand di WindTre molteplici volte, tanto che anche lo scorso settembre era attiva sul sito ufficiale Very Mobile. In quest’ultimo già dalla mezzanotte risulta presente nella homepage la dicitura dedicata alla operazione a premi “Very Mobile ti premia”.

Scendendo nel dettaglio, Very Mobile ha abilitato la promozione per tutte le sue offerte proposte online, con attivazione tramite SIM o eSIM ricaricabile; le uniche escluse sono le SIM “Very Sorpresa” e quelle acquistate tramite Very Point. Una volta completata la portabilità o l’attivazione di un nuovo numero, il cliente riceverà una email entro 30 giorni con il codice del Buono Regalo Amazon del valore di 10 euro, da usare direttamente sulla piattaforma di e-commerce entro 60 giorni.

In caso di portabilità, rammentiamo che sono esclusi operatori come Kena, Spusu, Vodafone, TIM, ho. e WindTre.

Parlando sempre della telefonia mobile, ricordiamo che dal 14 novembre cambiano le regole per la portabilità.