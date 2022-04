Torna a fine aprile Creami Wow 30GB di PosteMobile, offerta da 4,99 Euro al mese

PosteMobile torna ancora una volta alla carica rilanciando a fine aprile 2022 l’offerta Creami Wow 30GB da 4,99 Euro al mese, la quale resterà disponibile per l’attivazione fino al 1° maggio 2022 sul sito online dell’operatore. Analizziamo nel dettaglio il pacchetto dati proposto.

Visitando il sito ufficiale PosteMobile troviamo immediatamente l’offerta Creami Wow 30GB come ammiraglia del catalogo del brand di Poste Italiane. Essa include mensilmente minuti di chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS senza limiti verso qualsiasi numero e 30 Giga di Internet mobile in 4G+ al detto prezzo mensile di 4,99 Euro. L’attivazione richiederà invece il pagamento di 20 Euro, di cui 10 di traffico telefonico incluso per le prime due mensilità. La spedizione a domicilio è gratuita.

Scendendo nel dettaglio della promozione, l’attivazione potrà essere effettuata sia nel caso di nuovi clienti, sia per coloro che provengono da altri operatori telefonici italiani. Il prezzo resterà bloccato per tutta la durata contrattuale e la rete su cui si basa è Vodafone. Infine, si segnala che in Roaming UE la navigazione mensile è fissata a 3,27 Giga; una volta oltrepassata tale soglia, allora sarà necessario pagare 0,30 Euro per ogni MB consumato.

