Torna la Champions League su Amazon Prime Video: stasera Juventus-Chelsea

Dopo la trasmissione di Milan-Atletico Madrid su Canale 5, torna questa sera la Champions League, e protagoniste sono ancora le squadre italiane. A scendere in campo l'Atalanta, contro gli Young Boys, e la Juventus che sfida i campioni in carica del Chelsea.

La supersfida dell'Allianz Stadium potrà essere vista in esclusiva su Amazon Prime Video su TV, smartphone, tablet, PC e tutti i dispositivi supportati.

La piattaforma di Amazon proporrà un ampio prepartita a partire dalle ore 19:30, condotto da Giulia Mizzoni in compagnia di Claudio Marchisio e Gianfranco Zola, mentre il calcio d'inizio è previsto per le ore 21 e la telecronaca sarà affidata come sempre a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentrenella VAR Room di Prime Video ci sarà sempre Gianpaolo Calvarese.

Come sempre, dopo la partita saranno proposti gli highlights a partire dalle ore 23:15 con l'Highlight Show condotto da Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Luca Toni.

Gli utenti comunque avranno la possibilità di accedere alle azioni salienti della due giorni di Champions anche in formato on demand sempre aprendo Amazon Prime Video.

Ricordiamo che il 20 Ottobre sempre su Amazon Prime Video sarà trasmessa, in esclusiva, la partita tra Zenit e Juventus che si preannuncia decisiva per il passaggio del turno.

Le partite trasmesse da Amazon Prime Video possono essere seguite anche su Sky attraverso l'app dedicata.