Torna la Champions League: Atletico Madrid - Juventus in chiaro sulla RAI

Torna la Champions League, con l'andata degli ottavi di finale. Torna anche il grande calcio sulla RAI, dopo i record registrati con la Coppa Italia durante la partita che ha visto l'Atalanta prevalere sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

Proprio la squadra sette volte campione d'Italia è protagonista della partita di questa sera. La cornice è quella del Wanda Metropolitano di Madrid, nell'andata di finale della doppia sfida contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

La RAI trasmetterà l'incontro in diretta su RAI 1 a partire dalle 20:30, con un folto prepartita. L'incontro comincerà alle 21:00 e chiaramente potrà essere visto anche in alta definizione, oltre che sulla piattaforma di streaming Rai Play.

Chiaramente il match sarà trasmesso anche su Sky Sport, che detiene i diritti d'esclusiva per tutta la competizione. In questo caso il prepartita, presentato da Ilaria D'Amico, partirà alle ore 20, un'ora prima del fischio finale. Sulla televisione satellitare sarà trasmessa anche l'altra partita di questa sera: Shalke 04 - Manchester City.

Le partite di ritorno sono in programma a partire dal 5 Marzo. La Juventus ospiterà all'Allianz Stadium la squadra spagnola il 12 Marzo, sempre a partire dalle 21. Probabile però che la RAI in questo caso trasmetta la partita tra Porto e Roma in programma Mercoledì 6 Marzo.