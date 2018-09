Torna la Champions League, ecco le partite visibili su Vodafone TV

Torna questa sera, alle 19:00, la massima competizione calcistica per club. Vodafone ha annunciato il calendario delle partite di Champions League che saranno visibili su Vodafone TV, tramite il canale Sky Sport Mix HD. Il via è previsto proprio per le 18:55 di oggi, con la diretta di Inter - Tottenham.

Alle 21 invece sarà la volta di una vera e propria supersfida della fase a gironi: il match di Anfield Road tra Liverpool e Paris Saint Germain, un match che tocca da vicino il Napoli.

Nella giornata di domani invece toccherà a Valencia - Juventus, che segnerà il debutto europeo di Cristiano Ronaldo con la nuova casacca bianconera, ed Ajax - AEK, alle 18:55.

Vodafone ha precisato che grazie alla collaborazione con Sky trasmetterà quattro partite per ogni turno dei gironi di qualificazione, visibili pagando soli 11,90 Euro al mese. L'offerta prevede anche la trasmissione del post partita dell'emittente satellitare (condito dagli innumerevoli talent), tutti i gol e le interviste.

Per il secondo turno, in programma il 2 e 3 Ottobre, Vodafone TV trasmetterà Juventus - Young Boys alle 18:55 e Manchester United - Valencia alle 21, mentre il giorno successivo toccherà a PSG - Stella Rossa alle 18:55 e PSV Eindhoven - Inter alle 21.

Per i turni successivi invece le partite saranno annunciate di settimana in settimana.

Vodafone TV con Sky Sport Mix HD ha un costo di 11,90 Euro al mese, mentre il pacchetto con Now TV comprensivo di show, documentari e programmi per bambini di Sky costa 19,90 Euro al mese.