Torna la Champions League: Juve, Atalanta, Inter e Milan tra Canale 5, Sky e Amazon Prime

Ci siamo: domani 14 Settembre alle 21 torna la UEFA Champions League con una prima giornata che si preannuncia già ricca di big match ma anche importante dal fronte televisivo. Segnaliamo infatti il debutto di Amazon Prime Video, che dopo aver trasmesso la Supercoppa UEFA e la fase preliminare, parte con la Champions vera e propria.

Vediamo quindi il programma della prima giornata della fase a gironi.

La partita del 14 Settembre alle 21, tra Malmoe e Juventus, sarà visibile in chiaro su Canale 5 e su Sky per gli abbonati al pacchetto Sky Sport, insieme a tutte le altre di giornata, inclusa Villareal-Atalanta che però potrà essere seguita anche su Mediaset Infinity+.

Il big match del 15 Settembre alle 21, tra Inter e Real Madrid, invece, sarà trasmesso in esclusiva, anche in 4K HDR, su Amazon Prime Video. L'applicazione è comunque disponibile anche per il decoder Sky Go: basta inserire i dati del proprio abbonamento Amazon Prime (che ha un costo annuo di 36 Euro) e si potrà accedere allo streaming. Sempre mercoledì alle 21 va in scena un altro super classico europeo: Liverpool - Milan. La sfida di Anfield sarà trasmessa da Sky ed in streaming da Mediaset Infinity+ per gli abbonati.

Per tutte le informazioni sulle partite di Champions League visibili su Infinity+, vi rimandiamo al nostro approfondimento. Qualche settimana fa inoltre sono anche state annunciate le prime tre partite di Champions League trasmesse da Amazon.